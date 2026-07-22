Рубио заявил о готовности США завершить конфликт на Украине

Ну так валите с Украины, так сказать - "завершайте" и будет сразу мир и спокойствие. Впрочем, это и к Ближнему Востоку относится.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Говорить госсекретарь США Марко Рубио или какой другой политик может что угодно - в этом они непревзойдённые мастера ... слова, но, к сожалению, не дела. У США всегда получается начать какой-нибудь военный конфликт/переворот очень быстро, а вот с окончанием как правило возникают проблемы и порой весьма непреодолимые...