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Рубио заявил о готовности США завершить конфликт на Украине

В столице Филиппин завершилась 59-я конференция министров иностранных дел стран АСЕАН. Одним из центральных событий форума стало выступление госсекретаря США Марко Рубио.

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Комментарии
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Traveller
Ну так валите с Украины, так сказать - &quot;завершайте&quot; и будет сразу мир и спокойствие. Впрочем, это и к Ближнему Востоку относится.
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1 м.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Говорить  госсекретарь США Марко Рубио или какой другой  политик может что угодно  -  в этом они непревзойдённые мастера ... слова, но, к сожалению, не дела. У США всегда получается начать какой-нибудь военный конфликт/переворот очень быстро, а вот с окончанием  как правило возникают проблемы и порой весьма непреодолимые...
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1 м.