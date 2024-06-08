ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Интересно, учебник истории какого года он предложил бысукраинцам прочитать? У него есть несколько разныхх вариантов н...Мединский предлож...
  • Evgeni Velesik
    А чë так быстро? Срок давности давным давно прошëл!СК России заверши...
  • Evgeni Velesik
    Вы чë так озаботились этой парой-тройкой?Жена Антона Еговц...

В рамках ПМЭФ-2024 обсудили взаимодействие фермеров и рестораторов

В рамках ПМЭФ-2024 обсудили взаимодействие фермеров и рестораторов

Сессия «Есть что есть: скатерть-самобранка», организованная 6 июня на тематической площадке «ВиноГрад» совместно с Россельхозбанком, была посвящена схемам эффективного взаимодействия современного фермерского движения с сегментом HoReCa, задающим тренды на продуктовом рынке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх