В рамках ПМЭФ-2024 обсудили взаимодействие фермеров и рестораторов

Сессия «Есть что есть: скатерть-самобранка», организованная 6 июня на тематической площадке «ВиноГрад» совместно с Россельхозбанком, была посвящена схемам эффективного взаимодействия современного фермерского движения с сегментом HoReCa, задающим тренды на продуктовом рынке.
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