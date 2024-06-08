В рамках ПМЭФ-2024 обсудили взаимодействие фермеров и рестораторов

Сессия «Есть что есть: скатерть-самобранка», организованная 6 июня на тематической площадке «ВиноГрад» совместно с Россельхозбанком, была посвящена схемам эффективного взаимодействия современного фермерского движения с сегментом HoReCa, задающим тренды на продуктовом рынке.