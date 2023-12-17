Кино: Кто они - самые известные дети-актёры современного российского кино: Звёзды «Кухни», «Физрука» и др фильмов

Фильмы и сериалы редко обходятся без появления в кадре детей. Иногда у юных артистов роли крохотные, когда и делать по сюжету ничего не надо, но есть немало фильмов, в которых маленькие артисты работают наравне со взрослыми.
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