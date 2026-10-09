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Кашляла кровью и жаловалась на боль в груди: зубочистку в легком у женщины приняли за рак

Кашляла кровью и жаловалась на боль в груди: зубочистку в легком у женщины приняли за рак

Истинную причину кашля и грудной боли увидели уже во время операции. Находка стала неожиданной как для врачей, так и для пациентки.

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