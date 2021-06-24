Эксперты рассказали, какую подработку ищут россияне летом

Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позицию курьера, почти столько же рассчитывают на должность маркетолога или преподавателя, а некоторые хотели бы быть водителями или работать на стройке, показало исследование «Работа.
Каждый пятый россиянин, ищущий подработку летом, рассматривает позицию курьера, почти столько же рассчитывают на должность маркетолога или преподавателя, а некоторые хотели бы быть водителями или работать на стройке, показало исследование «Работа.
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