В китайском городе Санья начали объявлять остановки на русском языке

В китайском городе Санья на пяти автобусных маршрутах начали озвучивать остановки на русском языке. Пилотный проект стартовал 15 сентября.
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