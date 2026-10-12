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Аргументы и Факты

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В китайском городе Санья начали объявлять остановки на русском языке

В китайском городе Санья начали объявлять остановки на русском языке

В китайском городе Санья на пяти автобусных маршрутах начали озвучивать остановки на русском языке. Пилотный проект стартовал 15 сентября.

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