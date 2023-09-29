Мироздание и эзотерика (продолжение)

Юрий Ильинов Спасибо. Написано складно, но эзотерически (многое скрыто). Наиболее пытливым рекомендую прочесть об эволюции у Блаватской и учёбе Душ у Коры Антаровой.

Елена Вел Да. Антарову полезно почитать. Она читается легче Блаватской, но всё равно не для всех, к сожалению. Кому я предлагала, не осиливают.