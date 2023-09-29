Как я и обещала продолжим предыдущую статью "Мироздание и эзотерика" (кто не читал, можно вернуться по ссылке ниже) https://mirtesen.
Мироздание и эзотерика (продолжение)
Комментарии
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Юрий Ильинов
Спасибо. Написано складно, но эзотерически (многое скрыто). Наиболее пытливым рекомендую прочесть об эволюции у Блаватской и учёбе Душ у Коры Антаровой.
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5 час.
Елена Вел
Да. Антарову полезно почитать. Она читается легче Блаватской, но всё равно не для всех, к сожалению. Кому я предлагала, не осиливают.
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4 час.
Юрий Ильинов
Блаватскую пробовали в группе раза три, не осилили. Однако, на моей Новейшей стоит перевод Тайной от Розенкрейцеров.
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2 час.
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