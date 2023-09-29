Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Блаватскую пробовали в группе раза три, не осилили. Однако, на моей Новейшей стоит перевод Тайной от Розенкрейцеров.Мироздание и эзот...
  • Елена Вел
    Да. Антарову полезно почитать. Она читается легче Блаватской, но всё равно не для всех, к сожалению. Кому я предлагал...Мироздание и эзот...
  • Юрий Ильинов
    Спасибо. Написано складно, но эзотерически (многое скрыто). Наиболее пытливым рекомендую прочесть об эволюции у Блава...Мироздание и эзот...

Мироздание и эзотерика (продолжение)

Мироздание и эзотерика (продолжение)

Как я и обещала продолжим предыдущую статью "Мироздание и эзотерика" (кто не читал, можно вернуться по ссылке ниже) https://mirtesen.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Спасибо. Написано складно, но эзотерически (многое скрыто). Наиболее пытливым рекомендую прочесть об эволюции у Блаватской и учёбе Душ у Коры Антаровой.
Ответить
5 час.
Елена Вел
Да. Антарову полезно почитать. Она читается легче Блаватской, но всё равно не для всех, к сожалению. Кому я предлагала, не осиливают.
Ответить
4 час.
Юрий Ильинов
Блаватскую пробовали в группе раза три, не осилили. Однако, на моей Новейшей стоит перевод Тайной от Розенкрейцеров.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх