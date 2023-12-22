Валерий Филатов: «Не было такого, чтобы я поднял руку и проголосовал против Семина»

Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2020 году не голосовал за отставку главного тренера железнодорожников Юрия Семина.
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