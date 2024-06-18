"Девочкам-генералам" нашли замену: Путин показал: запасных игроков ещё много

Всех ворюг на зону и полная конфискация...

Виктор Михайлов

Да не была эта самая Россияна Марковская генерал-майором, чего ересь-то писать ..? Она имела чин государственного служащего! Сначала государственный советник 3 класса (равный майору, затем 2 класса (равный подполковнику)! Она гражданское лицо!