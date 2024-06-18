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Царьград

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"Девочкам-генералам" нашли замену: Путин показал: запасных игроков ещё много

"Девочкам-генералам" нашли замену: Путин показал: запасных игроков ещё много

Президент России продолжил перестановки в Минобороны. Как оказалось, найти замену "девочкам-генералам" и прочим военным чиновникам оказалось не сложно – "скамейка запасных" длинная.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Всех ворюг на зону и полная конфискация...
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13 час.
Виктор Михайлов
Да не была эта самая Россияна Марковская генерал-майором, чего ересь-то писать ..? Она имела чин государственного служащего! Сначала государственный советник 3 класса (равный майору, затем 2 класса (равный подполковнику)! Она гражданское лицо!
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8 час.

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