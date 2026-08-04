Чиновники-«врушки»: в Подмосковье вскрылась «отчётная афера»?

Чистые улицы, ухоженные дворы и идеальный асфальт — за этими показателями стоят жесткие стандарты. Но что делать, если честная конкуренция не обещает успеха, а высокие баллы в рейтинге нужны любой ценой? Ответ оказался циничным: если не можешь похвастаться своими заслугами, попробуй очернить соседей.