Опосредованная война Запада против России на Украине привела к появлению «гигантских» кладбищ. Многие бойцы ВСУ пропали без вести и «гниют в лесах», заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.
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