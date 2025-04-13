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Берн: многие бойцы ВСУ пропали без вести или гниют в лесах, пожираемые крысами

Берн: многие бойцы ВСУ пропали без вести или гниют в лесах, пожираемые крысами

Опосредованная война Запада против России на Украине привела к появлению «гигантских» кладбищ. Многие бойцы ВСУ пропали без вести и «гниют в лесах», заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.

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