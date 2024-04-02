Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова: западные кураторы хотят от Армении утраты суверенитета

Захарова: западные кураторы хотят от Армении утраты суверенитета

Весь мир смотрит на Европейский Союз как на рушащуюся конструкцию, которая себя не оправдала, потому что утратила суверенитет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда».

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