Сотрудник РАН Семенов: более теплая атмосфера может привести к ливням и торнадо

Исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что более теплая атмосфера может привести к ливням, шквалистому ветру и даже торнадо.