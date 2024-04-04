Сотрудник РАН Семенов: более теплая атмосфера может привести к ливням и торнадо

Исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что более теплая атмосфера может привести к ливням, шквалистому ветру и даже торнадо.
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