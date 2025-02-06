Что делать, если виновник ДТП не оформил полис ОСАГО?

В Госдуму внесен законопроект о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО. Он предлагает механизм, по которому в случае ДТП страховая сначала возмещает ущерб потерпевшему водителю, если у него есть полис ОСАГО, а потом взыскивает эти средства с виновника аварии без такого полиса.