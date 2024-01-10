Суд арестовал имущество известных южноуральских чиновников

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января, ФедералПресс. Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество 11 южноуральских политиков и бизнесменов на сумму 1 млрд рублей по делу о банкротстве Агентства инвестиционного развития (АИР).
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