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ФедералПресс

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Стилист Минина назвала худшие головные уборы осени-2023

Стилист Минина назвала худшие головные уборы осени-2023

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Некоторые шапки не только вышли из моды, но и портят внешний вид. Персональный стилист, ведущая первой в России трансформационной стилистической игры Sold Out Анна Минина назвала головные уборы, которые пора выбросить.

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