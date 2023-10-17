Стилист Минина назвала худшие головные уборы осени-2023

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Некоторые шапки не только вышли из моды, но и портят внешний вид. Персональный стилист, ведущая первой в России трансформационной стилистической игры Sold Out Анна Минина назвала головные уборы, которые пора выбросить.
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