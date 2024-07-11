Полянский назвал политизированным проектом принятую ГА ООН резолюцию по ЗАЭС

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Запорожской АЭС (ЗАЭС) политизированным проектом, способным только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине.
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