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С киргизов началась жизнь на Земле, а Москву построили казахи: История, от которой волосы дыбом

С киргизов началась жизнь на Земле, а Москву построили казахи: История, от которой волосы дыбом

05 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Тут можно крикнуть "Вызывайте санитаров!", а можно копнуть чуть глубже.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Смешно? Нет, уже страшно................Так, например, новостной портал Axar.az ретранслирует удивительную мифологему об азербайджанском происхождении Кремля. Ссылается автор статьи на некоего историка Ульфата Джавада: на издание &quot;Кремль построил азербайджанец&quot;. Судя по выходным данным, эта работа вышла в свет ещё в 2009-м и имеет отношение к азербайджанскому Институту истории. В Википедии даже соорудили целую статью на азербайджанском языке по этому поводу.
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16 час.
Tania Еременко
Чтой-то все республики отделились от России, а теперь  на неё претендуют? и что хотят? Уже земли получили от России укры и казахи. Чего ещё им надо?
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16 час.
СА
Сергей Андросов
Люлей хотят и побольше! Вчера ещё жопу лопухом вытирали, оборзели совсем.
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11 час.

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