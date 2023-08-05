С киргизов началась жизнь на Земле, а Москву построили казахи: История, от которой волосы дыбом

Виктор Борисов Смешно? Нет, уже страшно................Так, например, новостной портал Axar.az ретранслирует удивительную мифологему об азербайджанском происхождении Кремля. Ссылается автор статьи на некоего историка Ульфата Джавада: на издание "Кремль построил азербайджанец". Судя по выходным данным, эта работа вышла в свет ещё в 2009-м и имеет отношение к азербайджанскому Институту истории. В Википедии даже соорудили целую статью на азербайджанском языке по этому поводу.

Tania Еременко Чтой-то все республики отделились от России, а теперь на неё претендуют? и что хотят? Уже земли получили от России укры и казахи. Чего ещё им надо?