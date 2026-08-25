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«Барса» отказалась от форварда «Боруссии» Гирасси из-за его зарплаты в 10 млн евро в год (Bild)

«Барселона» интересовалась форвардом дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Спортивный директор «блауграны» Деку недавно делал запрос по 30-летнему игроку сборной Гвинеи, сообщает Bild.

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