Жители Алтайского края объяснили, почему не хотят уезжать из региона

Женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры Жители Алтайского края, которые не хотят уезжать из региона, объясняют это нежеланием перемен и привязанностью к родным, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.