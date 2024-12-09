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Диетолог назвала три главные ошибки решивших срочно похудеть к Новому году

Диетолог назвала три главные ошибки решивших срочно похудеть к Новому году

Резкое похудение в преддверии новогодних застолий может принести вред здоровью.Врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с "АиФ" рассказала, о том, какие ошибки совершают желающие быстро потерять лишний вес к новогодним праздникам, а также объяснила, почему это опасно.

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