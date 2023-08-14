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Чиновники нагло обманули Путина. Заменили в контрактах одну букву

Чиновники нагло обманули Путина. Заменили в контрактах одну букву

Вот, и думаешь, неужели они так во всем? Стоило Владимиру Путину дать указание о том, что российские чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные автомобили, как в Сети уже появились, можно сказать, доументальные доказательства об игнорировании этого указа.

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Комментарии
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Светлана Путря
Уже не верю, что дождемся! Россия огромная, а президент один! Все врут! А один в поле не воин! Пока другие бьются за Россию, другие думают, как в это время втихаря побольше урвать у народа! И управы на них нет!
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18 мин.
Светлана Путря
А за лося на всех каналах трезвонили, значит этого можно! А эти не такие, они просто озоровали!🤮
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14 мин.
Светлана Путря
А судьи, оказывается никому не подчиняются! Так, что ждать не переждать!
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11 мин.

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