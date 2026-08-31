Корабль ТОФ вышел в дальний поход в рамках акции "Сила в Правде-2026"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Ослябя" вышел в дальний поход по историческим местам базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках акции "Сила в Правде-2026".
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