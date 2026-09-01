Алексей Морозов: «Мы за то, чтобы игрок стал звездой в КХЛ, а потом уже, если есть желание и спортивный азарт, ехал себя пробовать в НХЛ. Есть хорошие примеры Капризова и Никишина»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о раннем отъезде хоккеистов в НХЛ. – Последнее время все больше молодых россиян, которые не смогли пробиться в НХЛ, стали возвращаться в КХЛ, прорабатывает ли лига дополнительные шаги, чтобы сделать этот процесс еще более масштабным? – Мы всегда говорим, что игрокам не стоит рано уезжать.
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