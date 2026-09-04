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Работал в аптеке, сел на 4 года: новый приговор русскому в Эстонии

Харьюс­кий уезд­ный суд Эсто­нии в рам­ках согла­си­тель­но­го про­из­вод­ства при­го­во­рил граж­да­ни­на Эсто­нии и Рос­сии Ники­ту Кузь­ми­на к четы­рём годам лише­ния сво­бо­ды.

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