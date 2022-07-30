В Пермском крае столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело

В Пермском крае по поручению Председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело по признакм преступления, предусмотренного ст.
В Пермском крае по поручению Председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело по признакм преступления, предусмотренного ст.
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