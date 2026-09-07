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Назван один знак зодиака, которого ждет взлет популярности до 13 сентября

Назван один знак зодиака, которого ждет взлет популярности до 13 сентября

В центре внимания оказались представители водной стихии. 123RF/legion-media.ruАстролог Татьяна Рубина рассказала, какие изменения ждут все знаки зодиака на неделе с 7 по 13 сентября.

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