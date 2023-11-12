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День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечают в России 13 ноября 2023 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечают в России 13 ноября 2023 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечают в России 13 ноября 2023 года Анна ЧернышоваПонедельник, 13 ноября 2023 года, отмечен в календаре праздничных событий России как профессиональный праздник День войск радиационной, химической и биологической защиты.

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