День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечают в России 13 ноября 2023 года Анна ЧернышоваПонедельник, 13 ноября 2023 года, отмечен в календаре праздничных событий России как профессиональный праздник День войск радиационной, химической и биологической защиты.