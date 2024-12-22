Официально: композиторами Heroes of Might & Magic: Olden Era станут Пол Ромеро и Крис Велас...

Официально: композиторами Heroes of Might & Magic: Olden Era станут Пол Ромеро и Крис ВеласкоНедавно студия Unfrozen опубликовала тизер, в котором пообещала в скором времени поделиться важными новостями касательно предстоящей Heroes of Might & Magic: Olden Era.
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