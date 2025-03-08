Илон Маск обвинил Байдена в уничтожении 150 миллионов куриц: дефицит яиц в США растёт Ирина ВальковаАмериканский миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск выступил с резкой критикой администрации бывшего президента США Джо Байдена.
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