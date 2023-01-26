Повзрослевшая дочь Кэтрин Зета-Джонс стала копией матери

Повзрослевшая дочь Кэтрин Зета-Джонс стала копией материМногим фанатам хочется увидеть, как выглядят подросшие дети актером Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, которые в молодости (да и сейчас тоже) обладали невероятно притягательной внешностью.