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Ужинаем все вместе. Почему женщинам в семьях так важны ритуалы и традиции

Ужинаем все вместе. Почему женщинам в семьях так важны ритуалы и традиции

Существует причина, почему нам так нравятся традиции, какие-то даже мелкие повторяющиеся действия: поцелуи перед сном, совместные прогулки всей семьей, семейные рецепты, экскурсии по новым местам, чтобы изучить что-то новое и интересное вместе.

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