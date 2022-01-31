Ужинаем все вместе. Почему женщинам в семьях так важны ритуалы и традиции

Существует причина, почему нам так нравятся традиции, какие-то даже мелкие повторяющиеся действия: поцелуи перед сном, совместные прогулки всей семьей, семейные рецепты, экскурсии по новым местам, чтобы изучить что-то новое и интересное вместе.