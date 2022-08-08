Юлия Пак: «работа в этой отрасли для них стала смыслом жизни»

Вместе с руководителем аппарата администрации Черниговского муниципального района Натальей Солоненко она обратилась со словами признательности к тем, кто посвятил железной дороге многие годы своей жизни и воспитал достойную смену профессионалов.
Вместе с руководителем аппарата администрации Черниговского муниципального района Натальей Солоненко она обратилась со словами признательности к тем, кто посвятил железной дороге многие годы своей жизни и воспитал достойную смену профессионалов.
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