Олаф Шольц готов обсуждать урегулирование украинского кризиса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил готовность обсуждать с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине, что, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, является важным сигналом.
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