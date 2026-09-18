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Царьград

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Китай сообщил о снижении импорта СПГ на 19% в июле 2026 года

Китай сообщил о снижении импорта СПГ на 19% в июле 2026 года

Китай в июле 2026 года столкнулся с падением импорта СПГ на 19% из-за кризиса на Ближнем Востоке. Россия остаётся ключевым поставщиком газа.

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