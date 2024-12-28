Спикер ЗСНО Евгений Люлин рассказал о своем желании Деду Морозу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря, ФедералПресс. Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин хотел бы попросить у Деда Мороза успешной реализации мер по улучшению демографической ситуации в регионе.
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