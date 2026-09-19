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Татар-информ

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Патриотическую акцию «Мы – сила России» запустили в Татарстане

Патриотическую акцию «Мы – сила России» запустили в Татарстане

Фото: © Сергей Туганов В дни выборов, 18, 19 и 20 сентября, в Татарстане проходит патриотическая акция «Мы – сила России».

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