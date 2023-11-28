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Женщина-эмигрант посчитала прожиточный минимум в Новой Зеландии: сколько уходит на человека в день

Женщина-эмигрант посчитала прожиточный минимум в Новой Зеландии: сколько уходит на человека в день

Уровень жизни в Новой Зеландии считается очень высоким, поэтому многие рассматривают страну как вариант для переезда.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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15 час.
ВН
Владимир Никитин
Да никто в этом уже и не сомневается!!!
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14 час.
Дмитрий Гурин
Ну почему то не написали что Новая Зеландия это практически заповедник т.е. жизнь априори будет дороже, и не написали какая средняя зарплата у населения. Баш на баш выходит.  Я работал по контракту в штатах, почти 4 года,  получал гарантированные 12,5 тыров зелени в месяц т.е. 150 тысяч в год а это поверьте даже для того же Нью Йорка нормально, а для Тусона (была штаб квартира) в Аризоне вообще запредельная, так я еще и за аренду дома и авто не платил....... Но как то муторно там не наша обстакановка,....
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5 час.

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