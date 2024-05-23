Таджикские СМИ уверяют, что Россия лишается человеческих ресурсов, депортируя нелегалов в Таджикистан, что ими надо перекрывать потерянные на СВО жизни русских солдат.
Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Силин
Моё мнение - всех "гостей", которые начинают что то требовать, пинком под зад из страны. Хотят жить по своим законам пусть живут у себя, где эти законы действуют.
Ответить
6 час.
НП
Наталья Павлова
Не будет в России наглых мигрантов и не будет никакого расизма.
Ответить
6 час.
Юрий Николаев
ОЧЕНЬ хочется обратиться к нашему СК_____ АУУУУ Вы где?!!! Некая одиозная личность под названием ЗОТОВА, открыто призывает средне-азиатских зверей к бунтам на территории РФ! Почему ЭТА ПАДАЛЬ ещё не в камере?!!! Эй, черножопая отара! Вам захотелось у нас жить по своим законам? А залупу за воротник, что бы шею не тёрло вам не предоставить?!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии