Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам

Моё мнение - всех "гостей", которые начинают что то требовать, пинком под зад из страны. Хотят жить по своим законам пусть живут у себя, где эти законы действуют.

Юрий Николаев

ОЧЕНЬ хочется обратиться к нашему СК_____ АУУУУ Вы где?!!! Некая одиозная личность под названием ЗОТОВА, открыто призывает средне-азиатских зверей к бунтам на территории РФ! Почему ЭТА ПАДАЛЬ ещё не в камере?!!! Эй, черножопая отара! Вам захотелось у нас жить по своим законам? А залупу за воротник, что бы шею не тёрло вам не предоставить?!!!