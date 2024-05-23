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Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам

Мигранты требуют прекратить депортацию таджиков-нелегалов и дать право жить по своим законам

Таджикские СМИ уверяют, что Россия лишается человеческих ресурсов, депортируя нелегалов в Таджикистан, что ими надо перекрывать потерянные на СВО жизни русских солдат.

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Комментарии
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Сергей Силин
Моё мнение - всех &quot;гостей&quot;, которые начинают что то требовать, пинком под зад из страны. Хотят жить по своим законам пусть живут у себя, где эти законы действуют.
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6 час.
НП
Наталья Павлова
Не будет в России наглых мигрантов и не будет никакого расизма.
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6 час.
Юрий Николаев
ОЧЕНЬ хочется обратиться к нашему СК_____ АУУУУ Вы где?!!! Некая одиозная личность под названием ЗОТОВА, открыто призывает средне-азиатских зверей к бунтам на территории РФ! Почему ЭТА ПАДАЛЬ ещё не в камере?!!! Эй, черножопая отара! Вам захотелось у нас жить по своим законам? А залупу за воротник, что бы шею не тёрло вам не предоставить?!!!
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2 час.

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