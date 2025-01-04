Представители новой администрации Сирии отказали Бербок в рукопожатии

Лариса Кухар

нынешние европейские руководители настолько высокомерны и не образованы, что даже не пытаются узнать обычаи тех стран куда отправляются с визитом. Вот ей и прилетело, а если бы знала, что к власти в Сирии пришли мусульманские радикалы, то не протягивала бы мужчинам руки(женщины нельзя касаться мусульманину, если она не его жена).Тупая фрау.