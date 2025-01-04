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Представители новой администрации Сирии отказали Бербок в рукопожатии

Представители новой администрации Сирии отказали Бербок в рукопожатии

Представители новой администрации Сирии отказали в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая вместе с ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро прибыла с необъявленным визитом в арабскую республику.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Ну откуда она выскочила , одевается как тинейджер с улицы !! Фу, бл…..,.!!
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15 час.
Ф
Фил
Эта шалава вообще без мозгов, приперлась в штанах-ИДИОТКА.
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12 час.
Лариса Кухар
нынешние европейские руководители настолько высокомерны и не образованы, что даже не пытаются узнать обычаи тех стран куда отправляются с визитом. Вот ей и прилетело, а если бы знала, что  к власти в Сирии пришли мусульманские радикалы, то не протягивала бы мужчинам руки(женщины нельзя касаться мусульманину, если она не его жена).Тупая фрау.
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9 час.

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