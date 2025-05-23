В США грезят о возможности уничтожать цели по всей планете за считанные минуты

Директор Национального агентства геопространственной разведки США, вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил о способности американской армии обнаруживать и уничтожать цели в любой точке мира за считанные минуты благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ).
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