Сенатор Денисов: отношения РФ и КНР переживают весьма динамичный период

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший российский посол в КНР Андрей Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине рассказал РИА Новости, что российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период.