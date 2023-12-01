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Сенатор Денисов: отношения РФ и КНР переживают весьма динамичный период

Сенатор Денисов: отношения РФ и КНР переживают весьма динамичный период

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший российский посол в КНР Андрей Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине рассказал РИА Новости, что российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период.

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