Раффия бронд: модное окрашивание с эффектом солнечного прикосновения

В мире красоты все чаще звучит слово «естественность», но теперь оно не значит «просто». Сегодня — это утонченный, продуманный образ, где каждая деталь будто бы сама по себе получилась такой идеальной (но на деле там несколько часов работы опытного колориста).
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