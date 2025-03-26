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Перемирие не затянется. "Резидент" расписал планы Украины

Перемирие не затянется. "Резидент" расписал планы Украины

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Украинский ТГ-канал "Резидент" расписал планы Украины. Можно с уверенностью утверждать, что перемирие долго не затянется.

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Комментарии
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vagas Karlito
Вы правы !Вопросов много ответов пока реальных нет!) В любом исходе денацификация уже можно сказать невозможна!
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8 час.
АА
Алекс Архипов
С украми не договорить. Не стоит марать бумагу.
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6 час.
Валерий Фоменков
Вообще, странная какая-то Специальная Военная Операция. Вроде бы изначально были чётко определены её цели и задачи. Всё необходимое для того, чтобы это выполнить, у России более, чем в достатке. А затем начались какие-то игрища и непонятки. Россия продолжает снабжать Запад своими ресурсами, на которые Запад производит вооружения для войны с Россией. Едва намечается какой-то успех на определенном участке и этапе, сразу же возникают какие-то &quot;переговоры&quot;. Как только появляется командир, который эффективно руководит своим подразделением и добивается решительных успехов в уничтожении фашиствующих бандер-овец, его тут же устраняют тем или иным способом. Что вообще происходит внутри российского руководства и военного командования?
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3 час.
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