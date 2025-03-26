Перемирие не затянется. "Резидент" расписал планы Украины

Валерий Фоменков

Вообще, странная какая-то Специальная Военная Операция. Вроде бы изначально были чётко определены её цели и задачи. Всё необходимое для того, чтобы это выполнить, у России более, чем в достатке. А затем начались какие-то игрища и непонятки. Россия продолжает снабжать Запад своими ресурсами, на которые Запад производит вооружения для войны с Россией. Едва намечается какой-то успех на определенном участке и этапе, сразу же возникают какие-то "переговоры". Как только появляется командир, который эффективно руководит своим подразделением и добивается решительных успехов в уничтожении фашиствующих бандер-овец, его тут же устраняют тем или иным способом. Что вообще происходит внутри российского руководства и военного командования?