«Опухают ноги, болит сердце. Сколько осталось — один Бог знает», — Пугачевой срочно нужно вернуться в Россию для встречи с доктором. Но приедет ли?

Алла Борисовна проживает за границей, но разговоры о ее возвращении ведутся непрерывно. Иногда вокалистка выходит на связь с публикой, чтобы посмеяться над слухами о своей персоне, которые распространяются в интернете, но по большей части скрывает свои планы и мечты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии