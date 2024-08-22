«Опухают ноги, болит сердце. Сколько осталось — один Бог знает», — Пугачевой срочно нужно вернуться в Россию для встречи с доктором. Но приедет ли?

Алла Борисовна проживает за границей, но разговоры о ее возвращении ведутся непрерывно. Иногда вокалистка выходит на связь с публикой, чтобы посмеяться над слухами о своей персоне, которые распространяются в интернете, но по большей части скрывает свои планы и мечты.