Рыбак погиб на Оке при столкновении теплохода с лодкой в Нижегородской области

Теплоход "Валдай 45р-4", следовавший по маршруту Павлово – Нижний Новгород, протаранил рыбацкую лодку днем в воскресенье, 19 июля 2026 года, вблизи деревни Погорелки Павловского района Нижегородской области.
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