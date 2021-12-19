20 фото собак-дурачков, с которыми точно не соскучишься

Собаки – универсальное средство поднятия настроения. Иногда они ведут себя так странно и нелепо, но мы все равно любим их еще больше! Посмотрите на этих дурачков, и ваш день обязательно станет чуточку лучше! Вот вам! У – удобство “Она пришла ко мне, и лаяла через мячик, который держала в зубах” “Кажется, с моей собакой что-то не так” “Вот как мой пес ждет, пока ему кинут мяч” Наверное, задумалась о смысле жизни “Я тут решила прибраться, ты не против?” Новогодняя фотосессия – это всегда весело “Сегодня я узнала, что моя корги может вытягивать шею, как жираф” Что за чудо! “Моя собака была так счастлива покататься на горке, что высунула язык” “Наша такса всегда просыпается с таким взглядом, который даже немного пугает” Милое новогоднее фото “Я тебя внимательно слушаю” Выпрашивание вкусняшек – тонкое искусство “Давай, гладь меня еще!” “Срочно вызывайте экзорциста” Лучшие друзья – это когда так Какой приличный джентльмен! Помогаем хозяину читать газету Переведено специально для PetPop.