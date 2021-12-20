Праздник с задержкой на час: мэрия Волгограда заказала посленовогодний фейерверк

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на контракт, мэрия заказала праздничный фейерверк, при этом конкретный срок его проведения в закупочной документации не определён — указано лишь, что салют устроят в Центральном районе в следующем году.
Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на контракт, мэрия заказала праздничный фейерверк, при этом конкретный срок его проведения в закупочной документации не определён — указано лишь, что салют устроят в Центральном районе в следующем году.
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