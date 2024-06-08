Полицейские и медицинские работники Кабардино-Балкарии провели для детей акцию «Безопасный маршрут»

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Зольскому району вместе с руководителем отделения по делам несовершеннолетних подполковником полиции Феликсом Баловым и медицинскими работниками посетили детский сад средней школы № 1 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии