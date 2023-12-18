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В ЕС согласовали новый экологический стандарт для автотранспорта Евро-7

В ЕС согласовали новый экологический стандарт для автотранспорта Евро-7

Впервые под ограничения попадут электрические и водородные автомобили.В ЕС согласовали новый экологический стандарт для автотранспорта Евро-7, в рамках которого под ограничения впервые попадут электрические, и водородные автомобили.

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